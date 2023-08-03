Луганск, 3 августа, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Украинские подразделения несут большие потери у села Клещеевка под Артёмовском в результате точных ударов ВС России. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 3 августа в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По информации источников эксперта, на артёмовском направлении противник безуспешно пытается атаковать войска России, а также удержать тактические высоты. В боях у Клещеевки российские военные активно применяют широкий спектр огневых средств, в том числе высокоточных. Они постоянно ведут огонь по позициям противника на занятых им тактических высотах.

«Точные удары ВС РФ приводят к большим потерям [противника] не только в личном составе, но и в вооружении и технике», — написал Марочко.

Как передавало ИА Регнум, советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о боях за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку — населённые пункты на подступах к Артёмовску. Украинские войска группируют в этом районе свои силы. Они контролируют часть городской территории, а также заняли часть высот у Клещеевки, что позволяет вести огонь по подступам к Артёмовску. Гагин ожидает, что ситуацию помогут разрешить ВКС России.