Благовещенск, 3 августа, 2023, 09:41 — ИА Регнум. В селе Калинино Амурской области больной бешенством дикий барсук укусил 13-летнего мальчика на частном подворье, сообщили 3 августа в региональном управлении ветеринарии.

Global Look Press/Christian Charisius/dpa

Отмечается, что животное пришло на территорию села, зашло на частное подворье и укусило 13-летнего мальчика. Ребёнку была оказана медицинская помощь, проведена вакцинопрофилактика.

«После инцидента барсука отловили и проверили на бешенство. Лабораторные исследования подтвердили, что животное было больным», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Специалисты провели повторную вакцинацию сельскохозяйственных и домашних животных, у которых подходил к концу срок действия прошлогодних прививок.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года ребёнок семи лет пострадал от укуса циркового медведя в Амурской области.

Инцидент произошёл в посёлке Поярково Михайловского района после циркового представления приезжей труппы артистов. Зрителям дали возможность сфотографироваться с животными.