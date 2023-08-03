В Амурской области больной бешенством барсук укусил 13-летнего мальчика
Благовещенск, 3 августа, 2023, 09:41 — ИА Регнум. В селе Калинино Амурской области больной бешенством дикий барсук укусил 13-летнего мальчика на частном подворье, сообщили 3 августа в региональном управлении ветеринарии.
Отмечается, что животное пришло на территорию села, зашло на частное подворье и укусило 13-летнего мальчика. Ребёнку была оказана медицинская помощь, проведена вакцинопрофилактика.
«После инцидента барсука отловили и проверили на бешенство. Лабораторные исследования подтвердили, что животное было больным», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Специалисты провели повторную вакцинацию сельскохозяйственных и домашних животных, у которых подходил к концу срок действия прошлогодних прививок.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года ребёнок семи лет пострадал от укуса циркового медведя в Амурской области.
Инцидент произошёл в посёлке Поярково Михайловского района после циркового представления приезжей труппы артистов. Зрителям дали возможность сфотографироваться с животными.