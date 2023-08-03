Лондон, 3 августа, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Читатели британского издания The Independent раскритиковали слова жены президента Украины Елены Зеленской о том, что победа России станет наихудшим сценарием для всего человечества.

MIGUEL A. LOPES/EPA/ТАСС Елена Зеленская

«Если они хотят воевать против России, они должны делать это без нас», — написал один из читателей.

Ещё один из комментаторов констатировал, что Россия побеждает, а Украина «хочет превратиться в военную базу США».

«Она хочет втянуть нас в ядерную войну», — заключили читатели.

Как сообщало ИА Регнум, ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за то, что он принял закон о невозможности проведения переговоров с Россией.

В свою очередь обозреватель The Hill Дуглас Маккиннон отметил, что американские чиновники считают президента Украины избалованным и капризным. Маккиннон уверяет, что Зеленский своими действиями «сжигает все мосты» в Европе.