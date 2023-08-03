Москва, 3 августа, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Компания JDE Peet’s (Нидерланды), производитель кофе и чая марок Jacobs, L’Or, Tassimo, Douwe Egberts и Pickwick, прекратит продажу иностранных брендов в России до конца текущего года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на финансовый отчёт компании.

Zuma/TASS

Отмечается, что из-за неопределённости, связанной с переходом к местным брендам, нидерландская компания понизила целевой показатель прибыли по итогам года.

Однако JDE не намерена полностью уходить из России. Так, гендиректор компании Фабьен Саймон заявил, что работа на российском рынке не противоречит санкциям. Всего в российском подразделении работает более 900 человек.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. На российском рынке уже есть примеры отказа глобальных компаний от флагманских брендов.

Многие западные продукты стали выходить под российскими названиями. Нидерландский концерн JDE Peet’s тоже заявил о желании отказаться от использования названия бренда в России. Рассматриваются такие варианты нового имени для таких марок кофе, как Monarch или Milicano.