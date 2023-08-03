Лондон, 3 августа, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины печатают на 3D-принтере самодельные боеприпасы, оболочки к ним поступают из-за границы под видом игрушек или подсвечников. Об этом сообщает британский журнал Economist.

Sgt. Alex Soliday/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что такие боеприпасы не являются прямой заменой боеприпасам заводского изготовления, но их преимущество в том, что они дешёвые.

По данным источников, каждую неделю ВСУ создают порядка одной тысячи пластиковых корпусов для так называемых «конфетных бомб».

Оболочки для таких бомб также поставляются из-за границы под видом детских игрушек или подсвечников.

Однако Киев испытывает трудности с цепочками поставок, так как компоненты для изготовления напечатанных на принтере бомб прибывают из разных мест.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что хваленая американская военная техника сгорела в ходе боёв на Украине и не помогла ВСУ достичь намеченных целей контрнаступления.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, потери Вооруженных сил Украины за июль составили 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.