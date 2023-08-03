Луганск, 3 августа, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ минируют местность после прохождения своих же механизированных штурмовых групп на краснолиманском участке фронта, чем лишают эти подразделения возможности отступить. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 3 августа в своём Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости

По данным источников эксперта, средствами объективного контроля факт дистанционного минирования выявлен в районе села Торское, расположенного восточнее Красного Лимана. Применяются и противотанковые, и противопехотные мины с использованием машины УМЗ — универсального минного заградителя. Проходов при этом не остаётся.

Это означает, пояснил Марочко, что украинское командование отправляет штурмовые группы «в один конец». Подчинённым грозит верная гибель, так как подобные минные заграждения лишают подразделения маневренности и отрезают пути отступления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал о захвате российскими военными на купянском и краснолиманском направлениях большого количества оружия, поставленного Киеву Западом. По словам военного эксперта Михаила Онуфриенко, часть трофейной техники подразделения ВС РФ уже используют на поле боя, другая часть поступает в профильные конструкторские бюро и на заводы для изучения.