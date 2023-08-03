Майами, США, 3 августа, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» победил «Орландо» в матче первого раунда плей-офф Leagues Cup, аргентинский нападающий Лионель Месси забил два мяча.

Nick Tre. Smith/Zuma/TASS Лионель Месси

Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе «Интер Майами» дублем отметился Месси (7-я и 72-я минуты), ещё один мяч забил Хосеф Мартинес на 51-й минуте.

У команды соперника отличился Сесар Араухо (17). В 1/8 финала Leagues Cup «Интер Майами» сыграет с «Далласом».

Как сообщало ИА Регнум, ранее «Интер Майами» подписал контракт с Месси на срок до конца сезона 2025 года с зарплатой от $50 до $60 млн. Нападающий 7 июня перешёл в американскую команду из французского клуба «Пари Сен-Жермен».