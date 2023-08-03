Екатеринбург, 3 августа, 2023, 08:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в результате коммунальной аварии оказался подтоплен участок дороги на улице Щербакова, сообщили 3 августа в городской Госавтоинспекции.

ГИБДД Коммунальная авария в Екатеринбурге

«На улицах Щербакова — Самолётная, под мостом, прорыв холодной воды. На месте работают коммунальные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Движение частично ограничено», — написали в Telegram-канале городского ведомства.

Часть водителей всё же рискнули проехать по огромной луже, но выехать из неё смогли не все. На месте ЧП работают аварийные бригады.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября 2022 года в Екатеринбурге уже устраняли последствия аварии системы водоснабжения на перекрёстке улиц Щербакова и Самолётной. Тогда из-за повреждения водовода затопило несколько улиц. Кроме того, происшествие стало причиной отключения водоснабжения в одном из торговых центров, аквапарке и физкультурно-оздоровительном комплексе.