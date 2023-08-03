Тамбов, 3 августа, 2023, 07:33 — ИА Регнум. В Тамбове прошла церемония открытия стелы в честь погибшего в зоне спецоперации Героя России Артура Лапшина. Семье прапорщика вручили медаль «Золотая звезда», сообщили 3 августа в Минобороны РФ.

Mil.ru Звезда Героя России

Мероприятие провели на территории воинской части, где служил Лапшин.

«В январе 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции Лапшин попал под артиллерийский обстрел противника. Бойцы сдержали натиск врага. Лапшин шёл впереди своей группы, прикрывал ребят, однако получил ранения, несовместимые с жизнью», — отметили в Минобороны.

Указом президента России Владимира Путина гвардии прапорщик Артур Лапшин удостоен (посмертно) звания Героя РФ за проявленные при исполнении воинского долга мужество и героизм.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года в селе Киевское Моздокского района Северной Осетии открыли мемориал в память о погибших при выполнении своего воинского долга земляках. Вокруг комплекса разбили сквер.

На гранитных плитах памятника высечены имена уроженца села старшего сержанта Александра Коваленко и всех бойцов, погибших с ним в одном бою. В марте 2022 года Коваленко получил тяжёлое ранение. Он ценой собственной жизни дал возможность своему подразделению выйти из окружения и пробраться к своим. Его сослуживцы не хотели оставлять товарища на поле боя. Не желая осложнять отход сослуживцам, раненый Александр Коваленко подорвал гранату, уничтожив нескольких нацистских боевиков. Погибнув сам, 27-летний уроженец Северной Осетии дал шанс на жизнь своим боевым товарищам.