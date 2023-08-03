Барнаул, 3 августа, 2023, 07:21 — ИА Регнум. На Алтае, в Кош-Агачском районе, во время проведения Кубка России по параплану 2 августа один из участников упал в горах. Мужчина травмировал позвоночник. Спортсмена госпитализировали.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР На месте падения параплана

Начальник соревнований Артём Соколовский пояснил ТАСС, что участник, который упал, приехал из Новосибирска. Компрессионный перелом не тяжёлый. Операция не потребуется.

Решения об отмене соревнований организаторы пока не принимали.

Как сообщало ИА Регнум, множественные травмы получил 36-летний парапланерист после падения на склон горы Брат в Приморском крае. Спасателям потребовалось около часа, чтобы найти и добраться до пострадавшего. Мужчине оказали на месте первую помощь, затем на носилках доставили к подножию сопки, а оттуда в больницу.

На окраине Комсомольска-на-Амуре упал самодельный мотопараплан. В ходе полёта мужчина не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с поверхностью земли. Пилот погиб.