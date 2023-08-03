Хама, Сирия, 3 августа, 2023, 07:09 — ИА Регнум. В провинции Хама подразделения специального назначения Сирийской арабской армии совместно с экипажами Воздушно-космических сил России впервые провели тактические учения в ночное время, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России в Сирии

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Предполагаемый противник захватил населённый пункт с мирными жителями, командование российской и сирийской группировок войск отработало проведение совместной ночной десантной операции по освобождению граждан, отметили в ведомстве.

Истребители Су-35 и бомбардировщики Су-24 ВКС России совместно с сирийскими артиллеристами нанесли огневое поражение по критически важным объектам условного противника.

Ударные вертолёты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и укреплённые огневые позиции предполагаемых террористов. Военнослужащие 25-й дивизии специального назначения «Тигры» смогли провести высадку воздушного десанта в зону проведения операции с высоты 1500–3000 метров.

Командование военных группировок двух стран высоко оценило слаженные действия российско-сирийских подразделений.

Как сообщало ИА Регнум, со 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова стартовали военно-морские учения «Океанский щит — 2023». В ходе манёвров проверят готовность сил Военно-морского флота к защите национальных интересов России в оперативно важном районе, а также слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками. Также будут отработаны мероприятия по перевозке войск и воинских грузов, по защите морских коммуникаций, по обороне морского побережья.