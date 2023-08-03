Новый, 526-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) группируют силы на подступах к Артёмовску в ДНР. Идут бои за близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку, заявил 3 августа РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По его словам, проблема в том, что ВСУ контролируют часть городской территории. Заняв часть высот в районе Клещеевки, противник ведёт огонь по подступам к Артёмовску. Гагин надеется, что ситуацию помогут разрешить ВКС России.

Также он пояснил, что ВСУ продолжают атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. «Само так называемое контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике», — пояснил Гагин.

Российские артиллеристы тем временем дважды за день сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на передовые позиции на купянском направлении. Также были предотвращены две контратаки украинских боевиков в районе леса Попов. Противник потерял до взвода живой силы.

ВСУ несут огромные потери при попытке прорвать хорошо подготовленную линию обороны России в Запорожье, заявил американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

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