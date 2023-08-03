Соледар, ДНР, 3 августа, 2023, 06:47 — ИА Регнум. ВСУ активно используют кассетные боеприпасы для ударов по российским позициям под Соледаром, рассказал в беседе с РИА Новости доброволец казачьего батальона «Енисей» бригады «Сибирь» с позывным Шмас.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

«Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещённые конвенциями, десять штук, часто применяют, очень часто», — рассказал доброволец.

Сослуживцы военного подтвердили, что ВСУ часто применяют кассетные боеприпасы не только по самому Соледару, но и по его окрестностям.

Российские военные тоже не спят, по позициям ВСУ в районе Васюковки отработали из РСЗО «Град». В целом бойцы привыкли, сказал доброволец казачьего батальона «Енисей».

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа украинские военные обстреляли пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая в ДНР с применением кассетных боеприпасов. В результате атаки было повреждено транспортное средство, люди не пострадали.

20 июля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что ВСУ применяют в ходе боевых действий кассетные снаряды.

В Китае указали, что поставка США кассетных боеприпасов Украине обернётся кошмаром для украинцев. Вашингтон своим решением открыл ящик Пандоры, считает обозреватель CGTN Синь Пин. По его мнению, американские политики абсолютно равнодушны к судьбе гражданского населения и их не волнует мирное урегулирование украинского конфликта.

Президент США Джозеф Байден 7 июля заявил, что решение о поставках Вашингтоном Киеву кассетных снарядов было трудным, однако такие снаряды, по его утверждению, необходимы для успешного контрнаступления украинской армии. Он добавил, что обсуждал это решение с союзниками США.