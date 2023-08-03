Донецк, 3 августа, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Советник врио главы ДНР Дениса Пушина Ян Гагин заявил, что в ближайшее время спонсоры киевского режима, скорее всего, пересмотрят свою политику и перестанут закидывать ВСУ военной помощью. Уже сейчас ощущается сокращение поставок западной техники. Своё мнение Гагин высказал РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Действительно, поставки сократились. У меня большие сомнения и в том, что Украина получит самолёты американского производства, потому что потеря таких самолётов будет для оборонно-промышленного комплекса Штатов большим ударом», — сказал представитель ДНР.

По словам Яна Гагина, боевики чаще всего даже не доходят до линии соприкосновения, а уничтожаются артиллерией и авиацией на подступах. Их контрнаступление замедлилось из-за больших потерь. Но ВСУ продолжают атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой.

В целом, отметил он, по всей линии боевого соприкосновения каких-то значимых событий пока не происходит.

Отмечается, что практически все страны Европы постепенно начинают возмущаться и тяготиться необходимостью помогать Киеву.

«Люди недовольны тем, что их страны вынуждены оказывать финансовую, военную помощь Украине. В скором времени мы увидим переломный момент в политике Европы и, скорее всего, в пересмотре отношения к санкциям», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия аккумулирует силы на подступах к Артёмовску. Бои идут за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.

Российские военные отразили десять попыток украинских сил атаковать ранее утраченные позиции на краснолиманском направлении.

ВСУ потеряли более 100 человек, 4 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины и автомобиль типа пикап. Кроме того, ещё 14 украинских бойцов сдались в плен.