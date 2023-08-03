Москва, 3 августа, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Московский разработчик и производитель ортезов из термопластика «Айэмти» за первое полугодие текущего года изготовил на 30% больше продукции в сравнении с аналогичным периодом 2022 ода. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Инновационный ортез

Ортезы — это альтернатива классической гипсовой повязке. Изделия «Айэмти» изготовлены из низкотемпературного пластика с покрытием из вспененного полиуретана. Ортезы используются для лечения сломанных, поврежденных и деформированных конечностей. Они легкие, позволяют совершать водные процедуры, легко накладываются и моделируются. Более того, в них можно делать рентген.

«Сегодня в Москве производством лекарств, медицинского оборудования и изделий занимаются свыше 200 промышленных предприятий. Они выпускают противовирусные препараты, медицинскую мебель, телемедицинские комплексы, товары для стомированных, маломобильных и тяжелобольных пациентов», — пояснил Овчинский. Предприятия Москвы предлагают современные решения для нормализации двигательных функций при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, добавил он. «Так, столичная компания «Айэмти» за первые шесть месяцев 2023-го нарастила объем выпуска изделий на 30 процентов по сравнению с прошлым годом», — отметил Овчинский.

Рост производства связан с расширением ассортимента компании. В 2019 году «Айэмти» производила шесть изделий, а сейчас в ее каталоге их уже 17. Также предприятие наращивает объемы экспорта — контакты на поставку изделий заключены с Турцией, Израилем, Казахстаном, Беларусью, Арменией и Францией. В планах — Иордания, ОАЭ, Катар, Египет, Эквадор.

Комфортные условия, которые созданы в Москве для бизнеса, позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Размещение производства в городе дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня компании могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.