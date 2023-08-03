Москва, 3 августа, 2023, 05:57 — ИА Регнум. ВС России поразили военные объекты украинских боевиков на лисичанском направлении, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

Военная техника ВС России. Министерство обороны России

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«Авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на лисичанском направлении. Экипажами вертолётов армейской авиации уничтожены бронетранспортёр и БМП противника в районах Богдановки и Клещеевки», — отметил он.

Астафьев добавил, что артиллерия ударила по скоплению живой силы и огневых средств 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ вблизи населённого пункта Александро-Калиново. В результате уничтожены две реактивные установки БМ-21 «Град» и большегрузные транспортные средства подвоза боеприпасов.

Кроме того, российские бойцы поразили две станции радиоэлектронной борьбы противника в Карповке и Красногоровке, также уничтожены три миномёта калибра 120 мм и буксируемое орудие «Мста-Б», заключил начальник пресс-центра группировки «Юг».

Как сообщало ИА Регнум, советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал об атаке Авдеевки российскими военными с трёх сторон, так же как при освобождении Артёмовска. По его словам, противник истощён, несмотря на серьёзный укрепрайон и эшелонированную оборону ВСУ в Авдеевке.

Артиллеристы дважды за день сорвали предпринимаемые попытки ВСУ перебросить резервы на передовые позиции на купянском направлении. Также были предотвращены две контратаки украинских боевиков в районе леса Попов. Противник потерял до взвода живой силы, грузовой автомобиль «Урал» и один миномёт.