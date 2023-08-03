Москва, 3 августа, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Артиллеристы сорвали дважды предпринимаемые за день попытки ВСУ перебросить резервы на передовые позиции на купянском направлении. Также были предотвращены две контратаки украинских боевиков в районе леса Попов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Он уточнил, что резервы пытались перебросить из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады. У ВСУ была цель укрепиться в районе населённых пунктов Берестовое, Новоселовское. Российским бойцам удалось вовремя вскрыть противника, что позволило артиллеристам нанести упреждающее огневое поражение.

Удалось не только сорвать переброску резервов, но и уничтожить живую силу и огневые средства ВСУ — в районе Берестовского истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс два удара по передовому пункту управления 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Украины.

В ходе предотвращения контратак ВСУ в районе леса Попов противник потерял до взвода живой силы, грузовой автомобиль «Урал» и один миномет.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что сроки Киеву по контрнаступлению никто не ставит.

Украинская армия аккумулирует силы на подступах к Артёмовску. Бои идут за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Об обстановке на фронте рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Чёрного моря.