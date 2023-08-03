Киев, 3 августа, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что сроки Киеву по контрнаступлению никто не ставит.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. <…> Во-вторых, никакого графика не существует. У нас натовская система, <…> и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учётом поставленной общей задачи», — приводит высказывание Данилова украинский телеканал ТСН.

В конце июня секретарь СНБО заявлял, что хотел бы быстрого хода украинского контрнаступления, но «так бывает только в сказках». Необходимо набраться терпения, убеждал Данилов. В середине июля на фоне отсутствия успехов у ВСУ в рамках проводимого контрнаступления он призывал дождаться результатов в августе или сентябре.

Как сообщало ИА Регнум, в эфире телеканала «Рада», комментируя предположение украинского депутата Николая Княжицкого в интервью Politico, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не строил никаких планов на тот случай, если президент страны Владимир Зеленский умрёт.

Киевские боевики возвращаются к прежней тактике в своём контрнаступлении из-за неэффективности западной тактики. ВСУ намерены измотать российских военных, написала газета The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома.

Контрнаступление украинской армии захлебнулось потому, что Киев недооценил Вооружённые силы России, говорится в статье газеты La Vanguardia. Наступление превратилось в затяжную борьбу на истощение, бригады ВСУ задерживали минные поля, они становились мишенью для российских противотанковых ракет, артиллерии и боевых вертолётов. Многие атаки ВСУ захлёбываются ещё до достижения минных полей, поскольку украинские бойцы не владеют навыками координации сложных операций.