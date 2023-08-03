Благовещенск, 3 августа, 2023, 05:12 — ИА Регнум. С космодрома «Восточный» в Амурской области запланирован первый за почти 50 лет запуск на Луну станции «Луна-25» 11 августа. Она должна сесть в окрестности Южного полюса спутника Земли. Полёт до места назначения продлится чуть менее пяти суток. Подробности рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

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«Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией должна оторваться от стартового стола в 2:10.57 по московскому времени. Резервное время — в 2:35 мск 12 августа», — пояснили специалисты.

«Луна-25» без возвращаемого аппарата. Станция должна стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны.

За год работы предстоят научные исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды на Луне.

Как сообщало ИА Регнум, глава космического командования Великобритании Пол Годфри предположил, что Китайская Народная Республика в ближайшие десятилетия сможет начать реализацию проекта по добыче полезных ископаемых на Луне.

Китай выпустил «Белую книгу», в которой рассматриваются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили образцы с Луны на Землю. Они хотят пойти дальше в этом направлении.