Владивосток, 3 августа, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Китаянка пыталась вывезти из Приморья 20 советских орденов, представляющих культурную и историческую ценность, а также два офицерских кортика. О поимке контрабандистки сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

СССР: Орден Отечественной войны 1 степени

Женщина, намереваясь вывезти из России в КНР ценные вещи, спрятала среди одежды в чемодане и во внутреннем кармане дамской сумки 11 орденов Красной Звезды и девять орденов Отечественной войны, под подкладкой чемодана поместила два офицерских кортика.

По словам задержанной, эти вещи ей передало «неустановленное лицо в гостинице Уссурийска».

«Она знала, что вывоз культурных ценностей без специальных документов запрещён, поэтому намеренно попыталась сокрыть их от таможенного контроля», — пояснили таможенники.

За вывоз орденов гражданке Китая обещали 500 юаней.

Согласно проведённой таможенной экспертизе ордена Красной Звезды и Отечественной войны были выпущены в период с 1944 по 1967 годы, один из кортиков был изготовлен в 1956 году, а второй — военно-морской офицерский кортик — в 1982 году.

Возбуждено уголовное дело — контрабанда культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Подозреваемой грозит лишение свободы до десяти лет и штраф до 1 млн рублей.

Устанавливаются другие участники преступной группы.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники таможни задержали в московском аэропорту Внуково прилетевшего из ОАЭ 39-летнего гражданина Узбекистана, пытавшегося провезти в Москву бриллианты в трусах.

Гражданку России, вылетавшую из Грозного в Стамбул, задержали в аэропорту из-за обнаруженных в багаже золотых слитков. Золото пассажирка пыталась провезти в чемодане под видом шоколада. Также в кармане куртки у неё нашли два бриллианта в два карата.