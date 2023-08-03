Казань, 3 августа, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Необычное природное явление, напоминающее ядерный гриб, напугало жителей столицы Татарстана, пишет газета «Вечерняя Казань».

Alexxx1979 Казань. Татарстан

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Небесная картина в форме гриба на самом дела оказалась обычным кучево-дождевым облаком, его также называют наковальня.

Подобное явление появляется в небе, когда облако упирается в стратосферу на высоте почти 12 км от земли. Расти дальше оно не может, поэтому облако растекается и получается напоминающая гриб фигура.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 июня 2018 года в районе Солнечной поляны в Барнауле были запечатлены необычные облака, по форме напоминающие НЛО и ядерный гриб. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между слоями воздуха и свидетельствуют о резком изменении погоды или приближении атмосферного фронта. Характерной особенностью таких облаков является их неподвижность.

Сразу несколько суперлуний смогут наблюдать жители Земли в августе 2023 года. Одно пройдёт в начале августа, другое — в конце. Во время суперлуния моря и кратеры Луны можно увидеть даже при помощи слабых телескопов и биноклей. Для этого нужна только хорошая погода.