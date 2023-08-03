ДНР, 3 августа, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Украинская армия аккумулирует силы на подступах к Артёмовску. Бои идут за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Об обстановке на фронте рассказал РИА Новости советник врио главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Гагин уточил, что Клещеевка находится под контролем российской армии, на Авдеевку бойцы ВС наступают с трёх сторон.

«Противник уже истощён», — сказал представитель врио главы ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, в районах рядом с Артёмовском идут тяжёлые бои без изменений позиций ВСУ, заявили в генштабе киевской армии.

Запад начал нервничать из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется не километрами, а метрами, это может пошатнуть поддержку союзниками Украины при затягивании конфликта.