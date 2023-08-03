Киевские боевики группируют силы у Артёмовска в ДНР
Гагин сообщил, что ВСУ группируются на подступах к Артёмовску, идут бои
ДНР, 3 августа, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Украинская армия аккумулирует силы на подступах к Артёмовску. Бои идут за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Об обстановке на фронте рассказал РИА Новости советник врио главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
Гагин уточил, что Клещеевка находится под контролем российской армии, на Авдеевку бойцы ВС наступают с трёх сторон.
«Противник уже истощён», — сказал представитель врио главы ДНР.
Как сообщало ИА Регнум, в районах рядом с Артёмовском идут тяжёлые бои без изменений позиций ВСУ, заявили в генштабе киевской армии.
Запад начал нервничать из-за того, что контрнаступление ВСУ измеряется не километрами, а метрами, это может пошатнуть поддержку союзниками Украины при затягивании конфликта.