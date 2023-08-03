Краснодар, 3 августа, 2023, 03:36 — ИА Регнум. В Краснодаре пожар на складе локализован на площади 400 кв. метров, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Пожар локализован на площади 400 кв. метров, погибших и пострадавших в результате происшествия нет», — отметили в ведомстве.

Возгорание ликвидировали порядка 80 человек и 23 единицы техники.

Ранее ИА Регнум передавало, что поздним вечером 2 августа в Краснодаре произошло возгорание на складе по улице Уральской. Из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания составила 300 кв. метров. На месте развернули штаб пожаротушения.

Пожар возник в кафе «Лесной уют» на востоке Москвы 2 августа. С крыши здания по адресу Народный проспект, 17, стр. 24 шёл густой черный дым, спасатели вскрывали кровлю для тушения. Данные о пострадавших не поступали.

1 августа в подмосковных Люберцах вспыхнул сильный пожар около Новорязанского шоссе. По данным экстренных служб, загорелась база стройматериалов.