Москва, 3 августа, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития обратилось в правительство России с предложением давать отсрочку от службы в армии специалистам со средним образованием. Об этом сообщили «Известия».

Unsplash За компьютером

На данный момент отсрочкой пользуются только айтишники с высшим образованием.

Помимо этого, Минцифры предлагает расширить список специальностей выпускников вузов, которые могут претендовать на отсрочку. В IT-сфере появляется всё больше квалифицированных специалистов, имеющих только среднее образование, поэтому такое предложение будет своевременным.

В сентябре 2022 года был расширен список приоритетных специальностей, которые подпадают под критерии освобождения от военной службы. В нем указано около 200 IT — и смежных специальностей.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин пригласил IT-специалистов возвращаться в Россию и отметил, что «дома лучше».

Спрос на отдельные отечественные программные продукты увеличился в 10–12 раз. Как отметил Мишустин, численность программистов по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13%, сейчас в стране работает свыше 740 тыс. человек.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отметил, что квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес и российское руководство заинтересовано в том, чтобы создать необходимые условия для их возвращения.