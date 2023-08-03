Мелитополь, 3 августа, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 3 августа о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, был слышен громкий взрыв», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Рогова, причиной звука взрыва стал прилёт в ближайшем пригороде по военному объекту, который ВСУ используют для ведения боевых действий.

Пока не выяснена причина звука взрыва, который прозвучал в Мелитополе вечером 2 августа. Обращений в оперативные и экстренные службы не поступало, оказание медицинской помощи никому не потребовалось, добавил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 3 августа сирены предупредили население об опасности с воздуха. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлялась в Киевской, Черниговской и Сумской областях, Полтавской и Черкасской областях, а также в Киеве.

В результате удара по зданию СБУ в Днепропетровске в конце июля были уничтожены десятки украинских офицеров. Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что второй удар пришёлся по расположенному рядом зданию, в котором находился центр принятия решений разведки и координации с большим количеством иностранных специалистов. По его словам, ракета пробила здание до самого подвала.