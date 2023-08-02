Москва, 3 августа, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Торжественную церемонию вручения кинопремии «Ника» в 2023 году проводить опять не будут. К традиционному формату организаторы планируют вернуться в 2024 году весной. О планах рассказа ТАСС художественный руководитель «Ники» Юлий Гусман.

Скриншот YouTube Церемония вручения премии «Ника»

По словам Гусмана, в этом году в академии решили вручить статуэтки лауреатам «Ники» 2021 года — церемония награждения в 2022 году так и не состоялась.

«В этом году «Ника» будет как отчёт за прошлый год. Поэтому в этом году мы решили назвать «Нику» «раздача долгов», — пояснил Юлий Гусман.

Список победителей за 2021 год станет известен после выхода отчётного фильма, в котором соберут события всех 35 лет существования российской кинематографической премии.

«Мы решили вручать «Нику» там, где лауреаты снимают кино, где работают и готовят новые сценарии. Всё это будем снимать, а потом сделаем фильм, как некий отчет за 35 лет «Ники», — добавил худрук премии.

Как сообщало ИА Регнум, советский и российский заслуженный актёр, театральный режиссер, педагог, писатель, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт 5 июля получил специальный приз национальной кинематографической премии «Ника».

Ширвиндт стал лауреатом в номинации «Честь и достоинство».