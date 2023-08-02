Улёты, Забайкальский край, 3 августа, 2023, 02:21 — ИА Регнум. В Забайкальском крае вечером 2 августа на путях необщего пользования станции Голубичная в Улётовском районе сошли с рельсов четыре грузовых вагона, три из них опрокинулись. О происшествии сообщили в Читинской транспортной прокуратуре.

Уральская транспортная прокуратура Опрокинувшийся вагон

Отмечается, что сход вагонов не повлиял на движение поездов.

Проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Были ли вагоны груженными, не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, сход с рельсов трёх вагонов и локомотива произошёл на железнодорожном перегоне в Приморском крае. Это произошло 3 июля на перегоне Анисимовка — Тигровый двухпутного электрифицированного участка Смоляниново — Партизанск. С рельсов сошли локомотив и три вагона грузового поезда с опрокидыванием на бок локомотива и одного из вагонов.

12 мая на станции Заделье в Карелии сошли с железнодорожных путей 19 вагонов грузового поезда.

15 мая в Самарской области 15 вагонов грузового состава сошли с рельсов на перегоне Толкай — Новоотрадная.