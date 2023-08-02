Москва, 3 августа, 2023, 02:05 — ИА Регнум. В Вашингтоне первая ракетка России и десятая в мире Дарья Касаткина на турнире в матче второго круга в восьмой раз проиграла сопернице с Украины Элине Свитолиной.

(сс) Peter Menzel Дарья Касаткина

Впервые Касаткина встретилась со Свитолиной в 2016 году на турнире в Нью-Хэйвене. Тогда ей удалось победить соперницу, а вот в впоследствии фортуна не была на стороне российской спортсменки. Ей удалось победить ещё в 2018 году, потом шли поражения.

В Вашингтоне Дарья Касаткина за 1 час 36 минут уступила Свитолиной, которая получила уайлд-кард от организаторов, со счётом 2:6, 2:6 и не смогла выйти в третий круг турнира WTA-500.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля Касаткина одержала победу над представительницей США Кэролайн Доулхайд в матче первого круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4.

5 июля Касаткина одержала победу над представительницей Британии Джоди Бёррэдж в матче второго круга Уимблдона. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:0, 6:2.