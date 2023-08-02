Киев, 3 августа, 2023, 01:11 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 3 августа сирены предупредили население об опасности с воздуха в Киеве и пяти областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской и Сумской областях, Полтавской и Черкасской областях.

В Киеве сирены взвыли в 01:06 по местному времени.

В Черниговской области сработала система ПВО, написало издание «Зеркало недели».

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую. В результате были ранены семь человек, в том числе подросток, который находится в состоянии средней степени тяжести.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Чёрного моря.