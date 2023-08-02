Москва, 3 августа, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретятся, но не обязательно в Турции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на пресс-подходе форума «Территория смыслов».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Место будет обговариваться, это не обязательно Турция», — сказал Песков.

В Кремле не исключают, что встреча Путина и Эрдогана может состоятся и в России.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились в ближайшее время договориться о личной встрече, определить её площадку и срок.

По итогам телефонного разговора Путина и Эрдогана, состоявшегося 2 августа, в канцелярии турецкого лидера заявили о намерении продолжать усилия по возобновлению так называемой «зерновой сделки», поскольку в Анкаре считают, что приостановка её действия никому не идёт на пользу.