Москва, 3 августа, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Бывший баскетболист Никита Шабалкин, которого избили в Химках, требует, чтобы полиция разобралась в происшествии, а виновные понесли наказание.

(сс) ToNic-Pics Кулак

По словам пострадавшего, 1 августа он приехал на один из своих строительных объектов с проверкой, заведомо зная, что подрядчик его обманывает.

«У меня было подтверждение, что заявленные к приемке работы не соответствует действительности, а в качестве подтверждения имелись записи камер наблюдения. Я сообщил своему подрядчику Спартаку Бабаяну, что его обман зафиксирован на видео. Но Спартак, вместо того чтобы выслушать, набросился на меня, я не ожидал нападения», — рассказал РИА Новости Шабалкин.

Прохожие вмешались в конфликт. Никита Шабалкин зашёл в кафе смыть кровь, но там на него вновь набросился Бабаян с группой рабочих. Он потерял сознание от ударов. Дальше спортсмен ничего не помнит.

«Я хочу, чтобы полиция разобралась в произошедшем и виновные были наказаны. Для меня тяжело осознавать, что такое может всё еще произойти и никто от этого не застрахован. Я за мирное решение любых вопросов», — добавил Шабалкин.

Он рассказал, что после того, как в 2013 году оставил спортивную карьеру, закончил строительный университет и занялся строительством. В его активе построенный жилой комплекс, фитнес-центр, в работе несколько проектов.

Баскетболист в 2007 году выиграл золото чемпионата Европы в составе сборной России.

Как сообщало ИА Регнум, Никиту Шабалкина избили в Химках Московской области. По предварительным данным, оппонентом экс-игрока сборной и ЦСКА стал мужчина по имени Спартак.

Баскетболист получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

В марте Шабалкин пострадал в ДТП. Он был сбит на одном из пешеходных переходов на улице Тверской-Ямской в Москве водителем такси.