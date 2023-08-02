Избитый экс-баскетболист Шабалкин потребовал наказать виновных
Избитый экс-баскетболист Шабалкин потребовал наказать виновных
Москва, 3 августа, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Бывший баскетболист Никита Шабалкин, которого избили в Химках, требует, чтобы полиция разобралась в происшествии, а виновные понесли наказание.
По словам пострадавшего, 1 августа он приехал на один из своих строительных объектов с проверкой, заведомо зная, что подрядчик его обманывает.
«У меня было подтверждение, что заявленные к приемке работы не соответствует действительности, а в качестве подтверждения имелись записи камер наблюдения. Я сообщил своему подрядчику Спартаку Бабаяну, что его обман зафиксирован на видео. Но Спартак, вместо того чтобы выслушать, набросился на меня, я не ожидал нападения», — рассказал РИА Новости Шабалкин.
Прохожие вмешались в конфликт. Никита Шабалкин зашёл в кафе смыть кровь, но там на него вновь набросился Бабаян с группой рабочих. Он потерял сознание от ударов. Дальше спортсмен ничего не помнит.
«Я хочу, чтобы полиция разобралась в произошедшем и виновные были наказаны. Для меня тяжело осознавать, что такое может всё еще произойти и никто от этого не застрахован. Я за мирное решение любых вопросов», — добавил Шабалкин.
Он рассказал, что после того, как в 2013 году оставил спортивную карьеру, закончил строительный университет и занялся строительством. В его активе построенный жилой комплекс, фитнес-центр, в работе несколько проектов.
Баскетболист в 2007 году выиграл золото чемпионата Европы в составе сборной России.
Как сообщало ИА Регнум, Никиту Шабалкина избили в Химках Московской области. По предварительным данным, оппонентом экс-игрока сборной и ЦСКА стал мужчина по имени Спартак.
Баскетболист получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.
В марте Шабалкин пострадал в ДТП. Он был сбит на одном из пешеходных переходов на улице Тверской-Ямской в Москве водителем такси.