Вашингтон, 3 августа, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Помощник министра обороны США по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона доктор Эли Ратнер провёл переговоры с генеральным директором департамента дел Северной Америки и Океании в МИД КНР Ян Тао, сообщило американское министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Встреча прошла 2 августа. В ходе беседы стороны затронули американо-китайские оборонные отношения и вопросы региональной безопасности.

Чиновник Пентагона подтвердил готовность минобороны США держать открытыми каналы коммуникаций между военными двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля американский министр обороны Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN заявил, что Соединённым Штатам нужно быть готовыми к вооружённому противостоянию с Китаем из-за Тайваня, однако эту угрозу нельзя назвать неминуемой. Остин отметил, что он считает поддержку надёжных сил сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе своей работой.

Ситуация вокруг Тайваня заметно обострилась в начале августа 2022 года, после визита на остров занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Власти Китая, защищая территориальную целостность КНР, осудили визит Пелоси и увидели в нём поддержку сепаратистских настроений на Тайване. В качестве ответного шага Китай провёл военные учения в Тайваньском проливе.