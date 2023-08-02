Вашингтон, 2 августа, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в обращении к своим сторонникам сказал, что по трём уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.

Gage Skidmore Трамп

«Коррумпированный минюст вновь незаконно выдвинул обвинения против меня. Мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы. Но тот, кто пытается отправить другого человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, показывает всем, что сам боится», — написал бывший американский лидер в обращении, которое опубликовал его избирательный штаб.

Дональд Трамп обратился к сторонникам с призывом вместе с ним «мирно выступить против скатывания Америки в тиранию» и предложил делать пожертвования на его избирательную кампанию.

Как сообщало ИА Регнум, преследование Трампа напоминает времена нацистской Германии 1930-х годов. Об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба предвыборной кампании бывшего президента США.

1 августа против Дональда Трампа выдвинули обвинения в попытке помешать утвердить итоги выборов 2020 года. 3 августа политика вызвали в федеральный суд. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырём пунктам — за «сговор с целью обмана США», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

В штабе Трампа заявили, что новые выдвинутые обвинения против экс-президента США являются попыткой действующей администрации американского лидера Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года.

Глава американской консервативной общественной организации Judicial Watch Том Фиттон признал, что провести честные президентские выборы в США в 2024 году будет невозможно после предъявления обвинений Дональду Трампу.

Власти пытаются отвлечь внимание от неопровержимых доказательств коррумпированности самого Байдена, пытаясь лишить свободы Трампа и превратить его в политзаключенного, считает руководитель общественной организации.