Вашингтон, 2 августа, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Киевские боевики возвращаются к прежней тактике в своём контрнаступлении из-за неэффективности западной тактики. ВСУ намерены измотать российских военных. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум

Как пишут авторы, киевские военные, прошедшие подготовку в странах Запада, теряются на поле боя, не могут продвигаться на заминированных участках и не идут в наступление, теряя тактическое преимущество.

Командование ВСУ, по мнению The New York Times, решило возвратиться к старой тактике, которая подразумевает «изматывание российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности».

Отмечается, что вторая волна подготовленных Западом подразделений в основном начинает лишь незначительные атаки. Подобное положение дел «вызывает вопросы о качестве подготовки украинцев» западными военными.

«США и их союзники считают, что украинская тактика слишком затратная в плане расхода боеприпасов. Это приведёт к истощению запасов снарядов у ВСУ», — признали обозреватели.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в последнее время начали использовать в зоне специальной военной операции новую тактику, которая заключается в использовании на передовой исключительно пехоты без бронетехники, заявил 29 июля президент России Владимир Путин.

Украинские войска понесли большие потери в живой силе и технике, и отвели свои штурмовые подразделения для отдыха, а также для пополнения.

Один из батальонов ВСУ, членов которого обучали на Западе по методике НАТО, понёс страшные потери, всего лишь за месяц от него осталось только десять человек.

Беседы с военнослужащими ВСУ свидетельствуют о больших потерях украинской армии на разных направлениях, и если подразделениям и получается захватить российские позиции, то потом приходится отступать. Тогда потери отказываются бесполезными.