NYT: украинская армия возвращается к прежней тактике в контрнаступлении
NYT: украинская армия возвращается к прежней тактике в контрнаступлении
Вашингтон, 2 августа, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Киевские боевики возвращаются к прежней тактике в своём контрнаступлении из-за неэффективности западной тактики. ВСУ намерены измотать российских военных. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома.
Как пишут авторы, киевские военные, прошедшие подготовку в странах Запада, теряются на поле боя, не могут продвигаться на заминированных участках и не идут в наступление, теряя тактическое преимущество.
Командование ВСУ, по мнению The New York Times, решило возвратиться к старой тактике, которая подразумевает «изматывание российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности».
Отмечается, что вторая волна подготовленных Западом подразделений в основном начинает лишь незначительные атаки. Подобное положение дел «вызывает вопросы о качестве подготовки украинцев» западными военными.
«США и их союзники считают, что украинская тактика слишком затратная в плане расхода боеприпасов. Это приведёт к истощению запасов снарядов у ВСУ», — признали обозреватели.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в последнее время начали использовать в зоне специальной военной операции новую тактику, которая заключается в использовании на передовой исключительно пехоты без бронетехники, заявил 29 июля президент России Владимир Путин.
Украинские войска понесли большие потери в живой силе и технике, и отвели свои штурмовые подразделения для отдыха, а также для пополнения.
Один из батальонов ВСУ, членов которого обучали на Западе по методике НАТО, понёс страшные потери, всего лишь за месяц от него осталось только десять человек.
Беседы с военнослужащими ВСУ свидетельствуют о больших потерях украинской армии на разных направлениях, и если подразделениям и получается захватить российские позиции, то потом приходится отступать. Тогда потери отказываются бесполезными.