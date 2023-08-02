Москва, 2 августа, 2023, 23:06 — ИА Регнум. В России после проведения исследований со стороны Роскомнадзора не запретят продажу техники Apple, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее СМИ распространили сведения о возможном запрете техники Apple после исследований, проводит которые подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

На вопрос о возможном запрете техники Apple в России после проведения исследований в Роскомнадзоре ответили отрицательно.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудникам Министерства просвещения России с 18 июля запретили использовать на работе технику Apple. Решение принималось в соответствие с Доктриной информационной безопасности страны, ранее утверждённой президентом России Владимиром Путиным. Такие же ограничения для сотрудников Минпромторга и Ростеха начали действовать 17 и 13 июля соответственно.

В начале июня Федеральная служба безопасности совместно с Федеральной службой охраны раскрыла разведывательную операцию спецслужб США с помощью электроники американской компании Apple. Несколько тысяч айфонов подверглись заражению предназначенными для слежки вирусами. Руководство компании Apple опровергло информацию ФСБ, заявив, что корпорация никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать.

В МИД России заявили, что разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации для сбора данных об интернет-пользователях без ведома последних. При этом свидетельства подобной противоправной деятельности появляются ежегодно.