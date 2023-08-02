Донецк, 2 августа, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую. В результате были ранены семь человек, в том числе подросток, который находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил 2 августа врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Кроме того, в Кировском районе Донецка произошёл подрыв на противопехотной мине «Лепесток». Пострадавшие получают всю необходимую медпомощь, добавил Пушилин.

Также в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены девять жилых домостроений в Куйбышевском, Кировском, Киевском и Петровском районах Донецка, пять объектов гражданской инфраструктуры пострадали в Горловке и Донецке.

ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 63 раза, выпустив более 230 боеприпасов, заключил врио главы республики.

Как сообщало ИА Регнум, утром 2 августа украинские вооружённые формирования обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра.

1 августа ВСУ обстреляли пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая в ДНР с применением кассетных боеприпасов. Люди, по предварительным данным, не пострадали.

Ранее глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил о гибели двух мирных жителей при обстреле города со стороны ВСУ. Ещё два человека получили ранения.