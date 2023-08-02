Нью-Йорк, США, 2 августа, 2023, 21:51 — ИА Регнум. ООН не располагает данными о возможных переговорах по возобновлению зерновой сделки, заявил 2 августа на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Иван Шилов ИА Регнум

«У меня нет новостей для вас по поводу каких-либо возможных переговоров. Мы продолжаем взаимодействовать на различных уровнях, чтобы продовольствие и удобрения вышли на рынки», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану позицию России по зерновой сделке.

Российский лидер отметил, что очередное продление договорённости потеряло смысл, так как прогресс в реализации российской части зерновой сделки отсутствовал полностью. Он подтвердил, что РФ готова вернуться к Стамбульским договорённостям, как только Запад на деле выполнит все зафиксированные в них обязательства перед ней.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара до последнего прилагала усилия по спасению зерновой сделки. Саму договорённость он назвал вошедшим в историю дипломатическим успехом.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что действия США не позволили реализовать российскую часть зерновой сделки. Она призвала американских чиновников не делать вид, что Вашингтон всеми силами способствовал поставкам российских удобрений и продовольствия. Эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США, подчеркнула дипломат.