Вашингтон, 2 августа, 2023, 21:43 — ИА Регнум. НАТО не рассматривает вариант задействования принципа коллективной обороны в связи с обвинениями Польши в адрес Белоруссии, сообщил 2 августа на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации», — сказал он.

Таким образом он прокомментировал утверждения Варшавы о том, что белорусские вертолёты вторглись в воздушное пространство Польши, нарушив ее государственную границу.

Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны альянса. Она предусматривает коллективный ответ в случае «вооружённого нападения на одну или несколько» стран — членов НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа польское правительство заявило, что два белорусских вертолёта нарушили воздушную границу Польши.

Минобороны Белоруссии назвало обвинения в нарушении границы Польши вертолётами Ми-8 и Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии надуманными. По мнению Минска, они были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.