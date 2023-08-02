Киев, 2 августа, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Так называемый «саммит мира» может пройти уже осенью, заявил 2 августа на экстренном совещании с послами Украины в зарубежных странах президент страны Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Работаем над тем, чтобы саммит состоялся этой осенью. На саммите должно быть мировое большинство. Осень уже очень-очень скоро, но ещё есть время для подготовки», — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2022 года Зеленский законодательно обозначил невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. О нежелании этой встречи глава республики также заявлял в одном из своих выступлений. Он выступил впоследствии и с предложением о проведении специального саммита для продвижения своего «мирного плана», однако призвал организовать его без участия России.

Зеленский также заявил, что согласен только на предложенную им «формулу мира», предусматривающую в том числе отход российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Путин ранее отмечал, что Россия не отказывается от мирных переговоров по ситуации на Украине, но ключ к решению проблемы находится на стороне Запада. Если Запад хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений ВСУ, указывал президент. Для начала мирных переговоров необходимо выполнение всех требований, поставленных в начале спецоперации, и признание возвращения в состав России четырёх регионов в 2022 году, отмечали в Кремле и МИД РФ.