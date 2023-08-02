Херсон, 2 августа, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Польские наёмники на правом берегу Днепра в Херсонской области подняли свой национальный флаг, однако российские артиллеристы уничтожили позицию ВСУ, где они дислоцировались, рассказал 2 августа командир подразделения с позывным Буря.

«Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг», — сказал командир, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, российские военные сразу их обнаружили и передали координаты артиллеристам, которые отработали очень быстро.

«Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали», — сказал российский военный.

Он рассказал также, что ВСУ обучают своих мобилизованных прямо у линии соприкосновения.

«Недавно в населённом пункте на той стороне реки заметили, что противник проводит тренировку мобилизованных-минометчиков. Наблюдаем, как подъезжают машины, выгружаются, отрабатывают один выстрел и уезжают в тыл», — сказал командир подразделения.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России сообщило, что на территорию Украины с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши.

По данным ведомства, достоверно известно о ликвидации по состоянию на 30 июня 4845 иностранцев, в основном граждан США, Канады и Европы, ещё 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины.