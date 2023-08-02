* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 2 августа, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего телефонного разговора 2 августа не обсуждали передачу Украине лидеров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Эта тема не затрагивалась», — сказал Песков журналистам во время посещения форума «Территория смыслов».

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении на Украину пяти командиров «Азова», которые в сентябре 2022 года прибыли в Турцию в результате соглашения, вследствие которого территорию Украины смог покинуть политик Виктор Медведчук.

Позднее Дмитрий Песков заявил, что передача командиров «Азова» стала нарушением ранее заключённых договорённостей. По его словам, Россию заранее никто об этом не оповестил.

Эрдоган отмечал, что намерен лично обсудить с Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Украине командиров «Азова». Турция уже дала России необходимые объяснения по данному вопросу, сообщил в свою очередь официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. В конце 2023 года представители нацгвардии Украины заявили, что командиры «Азова» готовятся вернуться на фронт.