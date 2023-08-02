Москва, 2 августа, 2023, 20:32 — ИА Регнум. В поликлинике на улице Стромынка в Москве мужчина после ссоры с врачом достал оружие и стал им угрожать, его задержали полицейские, сообщили 2 августа в правоохранительных органах столицы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Инцидент произошёл в поликлинике по улице Стромынка, дом 7, корпус 1. Пациент после ссоры с врачом достал оружие и стал угрожать им. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя», — сказал собеседник ТАСС.

В настоящее время мужчина находится в местном УВД, у задержанного изъят пневматический пистолет. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа в Уфе было перекрыто Нагаевское шоссе из-за мужчины, который угрожал взорвать там гранату. 39-летний мужчина, сбежавший по пути на судебно-психиатрическую экспертизу, потребовал встречи с главой региона. После разговора с главой Башкирии Радием Хабировым он сдался правоохранителям. Мужчина отдал гранату сотрудникам полиции, не выдвигал никаких требований и не оказывал сопротивления.