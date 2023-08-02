Москва, 2 августа, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Предстоящей осенью многое будет зависеть от того, насколько на Западе изменится представление о необходимости добиваться победы на поле боя, сказал ИА Регнум военный обозреватель, эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ещё зимой и весной была очень популярна формула о том, что мир должен быть подписан на условиях Украины, что все переговоры должны быть после того, как она выйдет на свои прежние границы, и решение должно быть достигнуто на поле боя. Но теперь понятно, что имеющимся арсеналом и составом ВСУ Украина задачу не решает», — отметил эксперт.

Так он прокомментировал появление в западной прессе публикаций, посвященных пробуксовке украинского контрнаступления. В частности, испанское издание La Vanguardia отметило, что большинство бригад ВСУ, оснащенных западной техникой, все ещё не участвуют в боях, однако широко анонсированный «контрнаступ» оказался медленнее и труднее, чем ожидалось, что лишило Украину надежд на быстрое продвижение.

«Наступление превратилось в затяжную борьбу на истощение, которая, судя по всему, затянется до осени», — прогнозирует издание (перевод ИА Регнум).

Западные стратеги надеялись на быстрый прорыв ВСУ и развал фронта российских войск, но в реальности не произошло ни того, ни другого, отмечает La Vanguardia.

«Украина сразу же столкнулась с проблемами. Её новые бригады, оснащенные западной техникой, увязали, порой в минных полях, и становились мишенью для российской артиллерии, противотанковых ракет, боевых вертолетов и боеприпасов», — рассуждает испанское издание.

В свете таких оценок возникает вопрос: будет ли НАТО далее продвигать военное решение, поддерживать конфликт, пытаясь довооружать Украину, или в НАТО появится сила, которая будет склонна к тому, чтобы провести переговоры, комментирует Крамник.

«Именно от этого будет зависеть дальнейшее развитие событий», — подчеркивает военный эксперт.

У России тоже есть свои условия и видение мира, который должен быть достигнут, и не факт, что условия НАТО будут нас устраивать, добавил собеседник.

«Здесь должно сойтись несколько вещей: желание договориться и способность сблизить позиции. Это мы увидим осенью, и в дальнейшем всё зависит от НАТО — готово ли оно на переговоры и на каких условиях», — предположил Крамник.

Эксперт напомнил, что сперва в западной прессе были публикации о том, что поддержка НАТО позволит Украине провести контрнаступление: назывались даже конкретные сроки и говорилось, что за несколько дней будут достигнуты определённые рубежи и успехи, что позволит ВСУ выйти на позиции и создать угрозу для Крыма.

Но когда с момента начала «контрнаступа» прошло почти два месяца, результатов у ВСУ нет, а продвижение составляет считанные километры, то у Запада возникают вопросы о том, почему успехи отсутствуют, резюмировал эксперт.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN заявил, что контрнаступление ВСУ идёт медленными темпами. Американский чиновник подчеркнул, что «украинцы первыми говорят о том, что они продвигаются не столь далеко и быстро, как хотели бы».

Минобороны России при этом отметило, что только за июль ВСУ потеряли более 20 тыс. военных. При этом они продолжают попытки атаковать, но не имеют успехов ни на одном направлении, теряя в то же время не только личный состав, но и технику.