Москва, 2 августа, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Антироссийская пропаганда начинает утомлять людей на Западе, заявил 2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российские СМИ «вырубили» на Западе, однако это не значит, что надо останавливаться, надо конкурировать.

Песков отметил, что на Западе много серьёзных СМИ, однако сейчас они живут в условиях военной цензуры и получают «указиловки» от своих спецслужб.

Новость дополняется