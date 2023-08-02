Москва, 2 августа, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада стали настолько наглыми, что живут по придуманным ими самими правилам, заявил 2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия не хочет и не будет жить по правилам, навязываемым извне, отметил пресс-секретарь президента. Страны коллективного Запада сейчас ведут против России войну, подчеркнул он.

Москва в свою очередь стремится доказать Западу свою правоту, отметил Песков. Западные политики очень сложно поддаются убеждению, но именно на Россию начинает равняться всё больше стран мира, добавил он.

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