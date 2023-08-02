Москва, 2 августа, 2023, 19:39 — ИА Регнум. У ВСУ нет сил сейчас форсировать Днепр в Херсонской области, к берегу на своих плавсредствах они близко не подходят, также были прекращены попытки диверсионных вылазок. Об этом рассказал командир взвода с позывным «Анапа» одного из подразделений ВС России, дислоцированных на левом берегу Днепра.

По словам российского военнослужащего, когда сошла вода после наводнения, которое произошло в результате разрушения Киевом Каховской ГЭС, ВСУ пытались совершать диверсионные вылазки, но российские военнослужащие дали противнику отпор.

Командир взвода уточнил, что сейчас ВСУ не подходят близко к берегу, держатся на расстоянии.

«Сейчас Днепр невозможно перейти. В основном идут артиллерийские дуэли. На том берегу стоит 126 бригада территориальной обороны», — приводит РИА Новости слова командира.

Он также отметил, что обстановка на линии соприкосновения по Днепру в месте расположения его подразделения остаётся напряжённой, украинская армия использует реактивную и ствольную артиллерию, дроны, в том числе украинский беспилотник «Баба-Яга», который оснащён четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.

Отмечается, что несмотря на это, российские военнослужащие успешно противостоят всем видам вооружения ВСУ, в ответ ликвидируют украинские позиции и технику.

«Мы справляемся», — отметил командир, добавив, что российские бойцы отвечают ВСУ крупнокалиберными пулемётами и миномётами, также работают танки, кроме этого, специалисты запускают свои дроны и делают с них сбросы. Находим, разведываем и уничтожаем технику и позиции ВСУ, уточнил российский офицер.

Как передавало ИА Регнум, российские подразделения ПВО уничтожили украинский вертолёт Ми-24 на правом берегу Днепра в Херсонской области. Вертолёт ВСУ сбит на правобережье в районе населённого пункта Михайловка.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные сорвали планы украинских боевиков по форсированию Днепра. Он также уточнил, что противник стягивает силы на правом берегу Днепра в районе Никополя и Марганца Днепропетровской области. ВСУ планировали в конце июля начать отсюда операцию по форсированию остатков пересохшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской атомной электростанции, уточнил он.