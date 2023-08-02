Москва, 2 августа, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Телефонные мошенники, которые используют незащищённые слои населения для диверсий в России, могут быть украинцами, которые при помощи психологического воздействия причиняют ущерб инфраструктуре российских городов. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее в ряде российских СМИ появились сообщения о нападениях пенсионерок на военкоматы страны. Так в Волгограде 82-летняя женщина пыталась поджечь военкомат при помощи «коктейля Молотова». Женщину задержали у здания комиссариата с орудиями поджога и мобильными телефонами. По информации источников, на этот поступок пенсионерку натолкнули телефонные мошенники, которые обещали вернуть украденные у неё деньги в случае выполнения задания. Подобная история произошла в Казани. Там сотрудники полиции задержали 62-летнюю женщину за попытку поджечь военный комиссариат. Во время задержания пенсионерка рассказала, что сделала это якобы по требованию неких сотрудников ФСБ, которые заставили пойти на это, чтобы у её дочери не было проблем.

Депутат Журова допустила, что это может быть диверсионная атака киевского режима, тем более, что уже доказано, как часто звонят россиянам с украинских номеров.

«К тому же помимо пенсионеров были случаи воздействия на школьников, когда их тоже заставляли за вознаграждение поджечь объекты в городе. И контакты были украинские. Просто они так пытаются чужими руками навредить, а людям надо быть бдительными!» — рассказала Журова.

В свою очередь социальный психолог Алексей Рощин отметил, что это продолжение старой тенденции, поскольку подобные случаи с задействованием пенсионеров были и в прошлом году, только тогда атака предполагалась на отделения Сбербанка.

«Происходит это за счёт психологической обработки незащищённых и наиболее запуганных слоёв населения. И если им по телефону угрожают представившиеся, например, следователями, то им просто в голову не приходит, что надо обратиться к этим же следователям, но уже реальным для жалобы. Новый метод воздействия говорит о том, что в нашей стране силён страх перед правоохранительными органами. А эти полукриминальные мошеннические колл-центры украинское правительство поставило себе на службу, мобилизовало, и используют не для обогащения, а для простого и безопасного для них самих способа организовывать диверсии», — пояснил Рощин.

По словам психолога, главная проблема заключается в том, что воздействовать могут на социально незащищённые слои общества — пенсионеров, детей, одиноких многодетных мам, а также на людей с низким уровнем дохода и низкой степенью социализации. В итоге исполнителями выступают люди тихие, незаметные, не состоявшие на учёте в правоохранительных органах. Поэтому, как отметил Рощин, предотвращать такое очень сложно.

«Люди из депрессивных населённых пунктов тоже могут совершить такое, если им пообещают какие-то гарантии или деньги, или защищённость от преследований правоохранителей. Сама проблема уже становится делом не просто кого-то из полиции, а ФСБ, потому что связана с угрозой национальной безопасности. Нужно находить и блокировать эти зарубежные колл-центры», — отметил психолог.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая стало известно, что украинские спецслужбы объявили о наборе новых сотрудников в «кол-центры» для вымогательства денег у жителей РФ и других стран СНГ. Присвоенные средства направляются на финансирование армии Украины.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захаврова заявила, что вступлением в киберцентр НАТО Украина получила доступ к системе кибернападений альянса. Она отметила, что в НАТО занимаются кибератаками. Дипломат напомнила о множестве анонимных сообщений с угрозами, полученных в России, о звонках от людей, которые представляются сотрудниками банков, представителями правоохранительных органов, предлагают провести манипуляции с персональными данными. Поступают многочисленные сообщения от мнимых родственников. По словам Захаровой, раньше считалось, что это просто мошенники, бандиты, но со временем стало ясно, что такая деятельность может быть организована только на государственном уровне.

27 мая министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал о том, что в Херсонской области в течение нескольких лет действовали «кол-центры» мошенников, которые похищали деньги у российских пенсионеров. Глава ведомства подчеркнул, что злоумышленники ходили в эти центры как на обычную работу.