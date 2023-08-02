Вашингтон, 2 августа, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Намерение западных стран принять участие в мирной конференции по украинскому конфликту в Саудовской Аравии означает, что они признают своё поражение в этом конфликте, а в ходе конференции президента Украины Владимира Зеленского вынудят отказаться от всех его требований к России, заявил 2 августа в эфире YouTube-канала Dialogue works бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Ранее власти Саудовской Аравии объявили о намерении провести в августе 2023 года мирную конференцию по украинскому конфликту. Предполагается, что в ней примут участие дипломаты из 30 стран, включая США и ЕС, но не представители России.

«В ходе этой конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из десяти пунктов и выбросят его в окно. Вот такой у меня прогноз. Он (план. — Прим. ред.) всё равно ни на что не годен», — заявил Риттер.

Если бы ВСУ и их западные кураторы действительно выигрывали бы на поле боя, как они об этом заявляют, то никакого смысла в проведении подобной мирной конференции не было бы, пояснил экс-разведчик. А поскольку никакой победы ВСУ не одерживают, от Зеленского потребуют пойти на значительные уступки, добавил Риттер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле будут следить за конференцией в Саудовской Аравии. Пока не совсем ясно, какие цели ставят перед собой её организаторы, к тому же Киев не демонстрирует готовности стремиться к миру, отметил Песков. В МИД РФ, в свою очередь, отмечали, что указанная конференция может оказаться полезной, если поможет западным странам понять всю тупиковость «плана Зеленского».

«План из десяти пунктов» Владимир Зеленский представил в ноябре 2022 года. В число пунктов входит и «восстановление территориальной целостности Украины», то есть возвращение в её состав Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В Кремле и МИД России ранее отмечали, что мирные переговоры с Украиной возможны, но начнутся только тогда, когда Киев и его западные кураторы будут готовы выполнить все требования, поставленные перед началом специальной военной операции России, а также признать новые территориальные реалии, то есть состоявшееся в 2022 году возвращение четырёх регионов в состав России.