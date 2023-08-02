Бразилиа, 2 августа, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Нельзя игнорировать обоснованные опасения РФ в сфере безопасности — спецпредставитель президента Бразилии.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Россия выдвинула странам Запада предложение заключить договорённости по гарантиям безопасности. НАТО Москва предложила отказаться от дальнейшего расширения на восток, убрать американские силы и вооружений из Восточной Европы и отказ от размещения в Европе ударных средств, способных угрожать России.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада должны немедленно дать России гарантии безопасности, а не требовать их от российской стороны. Как отметил российский лидер, Москве важно не проведение переговоров по этому вопросу, а их результат. Владимир Путин также добавил, что западные страны не должны в течение десятилетий забалтывать международное сообщество, осуществляя под этот «мягкий говорок» про безопасность для всех собственные политические планы.