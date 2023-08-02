Москва, 2 августа, 2023, 18:41 — ИА Регнум. В Москве скончался российский композитор и аранжировщик Валерий Разумовский, песни которого исполняли Алла Пугачева, Филипп Киркоров и многие другие звёзды российского шоу-бизнеса. Об этом сообщил его коллега и друг Игорь Наджиев на своей странице в соцсети.

ВКонтакте Композитор Валерий Разумовский

«Вчера, 31 июля 2023 года, перестало биться сердце Валерия Разумовского — талантливого музыканта, композитора, аранжировщика и просто хорошего друга», — написал он.

Валерию Разумовскому было 55 лет. О причинах смерти композитора не сообщается.

Он писал музыку к мюзиклам и кинофильмам («Кошечка», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой»). Многие годы сотрудничал с народным артистом России Максимом Дунаевским.

В студии Разумовского записывали песни Иосиф Кобзон, Николай Басков, Пьер Нарцисс, Анастасия Волочкова.